Во вторник выявлены 1229 случаев Covid-19, 32 человека скончались

За прошедшие сутки выявлены 1229 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 32 человека.

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Один умерший был в возрасте от 45 до 50 лет, двое в возрастной группе 50 - 60 лет, семеро в группе 60 - 70 лет, ещё семеро в возрасте от 75 до 80 лет, 11 скончавшихся в группе 80 - 90 лет, и четверо в возрасте от 90 до 95 лет.

Всего за сутки проведены 13 946 анализов, доля положительных результатов составила 8,8%.

Всего с начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 45 171 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, за сутки прививку от коронавируса получили 845 человек. Всего привиты 3803 человека. Служба предупреждает, что суточные данные по вакцинации могут меняться, так как информацию о прививках можно вводить в систему э-здоровья в течение пяти дней.

За прошедшие сутки в больницы поступили 120 человек, в том числе девять перевезены. Всего в стационарах находятся 1134 пациентов Covid-19, из них 66 в тяжелом состоянии. За сутки выписаны 142 пациента, в том числе девять перевезены.