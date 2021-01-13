Во вторник выявлены 1255 новых случаев Covid-19, скончались 27 человек

За прошедшие сутки выявлены 1255 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Скончались 27 человек.

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В возрастной группе 55 — 65 лет — четверо умерших, 65 — 75 лет — пятеро умерших, 75 — 86 лет — 11 умерших, 85 — 95 лет — семеро умерших.

Всего проведены 12 293 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,2%.

С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 52 032 человека.

Вчера было госпитализировано 179 пациентов с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

Всего в настоящее время в больницах проходят лечение 1224 пациента с Covid-19, в том числе 69 находятся в тяжелом состоянии.

Вчера из больниц были выписаны 117 пациентов с Covid-19, в том числе шесть переведены.