Во вторник выявлены 156 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки выявлены 156 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения об 11 смертях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Двое скончавшихся были в возрасте от 50 до 59 лет, один умерший был в возрасте от 60 до 69 лет, четверо - в возрасте от 70 до 79 лет, трое умерших были в возрастной группе 80 - 89 лет и ещё один умерший был старше 90 лет.

Всего во вторник проведены 9053 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 134 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 136 403 человека.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

53

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов