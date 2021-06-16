Во вторник выявлены 156 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек

За прошедшие сутки выявлены 156 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения об 11 смертях.

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Двое скончавшихся были в возрасте от 50 до 59 лет, один умерший был в возрасте от 60 до 69 лет, четверо - в возрасте от 70 до 79 лет, трое умерших были в возрастной группе 80 - 89 лет и ещё один умерший был старше 90 лет.

Всего во вторник проведены 9053 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,7%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 134 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 136 403 человека.