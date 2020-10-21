Во вторник выявлены 188 новых случаев Covid-19, в больницы поступили семь пациентов

За прошедшие сутки выявлены 188 новых случаев Covid-19, проведены 5312 анализов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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ЦПКЗ сообщает, что на данный момент продолжаются целенаправленные расследования, связанные с известными очагами заболевания в Риге, Даугавпилсе и Вецпиебалге. Доля положительных результатов составляет 3,5%.

Всего в Латвии Covid-19 заболели 3797 человек, а 1341 выздоровели.

Во вторник были госпитализированы семь пациентов с Covid-19, всего в больницах лечатся 79 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии. Всего из стационаров выписаны 300 пациентов.