Во вторник выявлены 188 новых случаев Covid-19, в больницы поступили семь пациентов

За прошедшие сутки выявлены 188 новых случаев Covid-19, проведены 5312 анализов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
ЦПКЗ сообщает, что на данный момент продолжаются целенаправленные расследования, связанные с известными очагами заболевания в Риге, Даугавпилсе и Вецпиебалге. Доля положительных результатов составляет 3,5%.
Всего в Латвии Covid-19 заболели 3797 человек, а 1341 выздоровели.
Во вторник были госпитализированы семь пациентов с Covid-19, всего в больницах лечатся 79 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.
Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии. Всего из стационаров выписаны 300 пациентов.