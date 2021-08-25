Во вторник выявлены 249 новых случаев Covid-19, скончался один человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 249 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Из них 204 не были привиты или не закончили курс вакцинации, а 45 были привиты.

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Получено сообщение об одном умершем в возрасте от 90 до 99 лет.

Всего за сутки проведены 12 453 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 2%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 96,6 случаев на 100 000 жителей.

С начала пандемии новым коронавирусом в Латвии заразились 141 536 человек.