Во вторник выявлены 759 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 759 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о восьми умерших.

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Один скончавшийся был в возрасте от 50 до 59 лет, трое - в возрасте от 60 до 69 лет, двое в возрастной группе 70 - 79 лет, один умерший был в возрасте от 80 до 89 лет и ещё один человек был в возрасте от 90 до 99 лет.

Всего за сутки проведены 19 150 анализов, доля положительных результатов составила 4%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 409,2 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 112 983 человек.