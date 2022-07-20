Во вторник зафиксировано самое большое число случаев Covid-19 с марта
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За последние сутки в Латвии сделано 5354 лабораторных теста на Covid-19 и зарегистрировано 2093 новых случая. Это самое большое число заболевших с марта 2022 года. Среди заболевших 874 не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1219 – вакцинированы.

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Получена информация об одном умершем от вируса — это человек в возрастной группе 80-89 лет, вакцинированный.

Доля положительных случаев по отношения к протестированным — 39.1%

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей — 599.5

Всего в Латвии с начала пандемии заразились 849 802 человека.

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