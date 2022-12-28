Во вторник зарегистрировано 363 новых случая Covid-19, скончались семь человек

За минувшие сутки проведено 1813 теста на Covid-19, зарегистрировано 363 новых случая. Получена информация о семи умерших с диагностированным Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Из семи умерших двое принадлежали к возрастной группе 70-79 лет, пятеро — к группе 80-89 лет. Информация об умерших может поступать с запозданием вплоть до полутора месяцев.

Процент положительных результатов теста — 20%. Кумулятивная двухнедельная заболеваемость снизилась до 211,7 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала пандемии в Латвии умерло 6152 человека с Covid-19, лабораторно подтверждено 973 466 случаев заболевания.