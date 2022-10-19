Во вторник зарегистрировано 918 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки подтверждено 918 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Вчера проведено 4210 тестов на Covid-19, 21,8% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 623,6 до 597,3 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6036 человек, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 946 092 случая заболевания.