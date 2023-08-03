Во второй половине августа ненадолго закроют движение по мосту Рижской ГЭС
Foto: Evija Trifanova/LETA

С 20:00 23 августа до 8:00 24 августа будет закрыто движение по мосту Рижской ГЭС от перекрестка с круговым движением в Саласпилсе до аналогичного перекрестка в Даугмале. Там будут проходить работы по реконструкции, предупреждает Latvenergo.

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Для объезда можно будет использовать Южный мост и мост Кегумской ГЭС. Жители островов Доле и Зирню смогут проехать, согласовав это с регулировщиками движениями.

Работы проводит компания Latvijas energoceltnieks, изменения дорожного движения согласовала госкомпания Latvijas Valsts ceļi. Будут размещены предупреждающие знаки, указывающие на объезд.

Также Latvenergo напоминает, что с 27 мая до 31 октября на мосту Рижской ГЭС сужена проезжая часть, а скорость движения ограничена до 30 км/ч, потому что ведутся работы по замене оборудования на ГЭС.

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