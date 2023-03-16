Во второй половине дня ожидаются дождь и мокрый снег
Foto: F64

В четверг ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами небольшие осадки — мокрый снег и дождь, сообщает Латвийский центр геологии и метеорологии.

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Некоторые участки дорог будут скользкими.

Утром по-прежнему местами наблюдается туман.

Сохранится слабый ветер, а воздух прогреется до +2…+6 градусов тепла.

В Риге будет светить солнце, но временами его будут закрывать тучи, которые во второй половине дня принесут дождь и мокрый снег.

Тротуары и проезжие части будут скользкими.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +3…+5 градусов.

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