Во второй половине дня жара усилится до +31 градуса
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В среду днем температура воздуха в Латвии составит +27…+31 градус, менее жарко будет лишь на побережье, прогнозируют синоптики.

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Ожидается небольшая облачности, местами дожди с грозами.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, на побережье ожидается морской бриз.

В Риге небольшая облачность, вероятность дождя составляет 10%, температура воздуха достигнет +30 градусов.

Погода определяется антициклоном.

На всей территории страны действует желтое предупреждение о жаре Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, а в некоторых районах Курземе и Видземе, включая Ригу, действует и предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

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LETA

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LETA

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