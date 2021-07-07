Во второй половине дня жара усилится до +31 градуса

В среду днем температура воздуха в Латвии составит +27…+31 градус, менее жарко будет лишь на побережье, прогнозируют синоптики.

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Ожидается небольшая облачности, местами дожди с грозами.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, на побережье ожидается морской бриз.

В Риге небольшая облачность, вероятность дождя составляет 10%, температура воздуха достигнет +30 градусов.

Погода определяется антициклоном.

На всей территории страны действует желтое предупреждение о жаре Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, а в некоторых районах Курземе и Видземе, включая Ригу, действует и предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.