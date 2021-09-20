Во второй половине недели дожди "накроют" всю территорию Латвии
Foto: F64

Во второй половине этой недели на территорию Латвии с запада придет циклон, ожидается дождливая погода, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

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В первой половине недели во многих районах, особенно на востоке страны, возможны моросящие дожди. Ветер станет чуть слабее, температура воздуха днем не будет превышать +14 градусов, в Латгале - не более +7 градусов. В четверг станет на градус теплее.

В пятницу и субботу на всей территории страны пройдут дожди, местами возможны существенные осадки. Также возможен порывистый ветер. Температура воздуха повысится до +9..+15 градусов.

В воскресенье, как в начале следующей недели, температура воздуха может повыситься на несколько градусов.

В среду, 22 сентября, состоится осеннее равноденствие и наступит астрономическая осень.

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LETA

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LETA
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