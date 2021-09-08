Во второй половине недели ожидаются самые теплые дни сентября
Foto: Imago/Scanpix/LETA

В среду воздух в Латвии прогреется до +17…+22 градусов, а в пятницу и субботу в Латвии потеплеет до +25. Это будут самые теплые дни сентября, потом станет холоднее.

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Теплее всего в среду будет в Земгале, в Риге и на Курземском побережье залива. Количество облаков будет изменчивым, на юге страны будет преимущественно солнечно. Осадков не ожидается. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, порывы будут достигать скорости 8–13 метров в секунду, в северной части Курземе — 15 метров в секунду.

В Риге будет переменная облачность, будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, потеплеет до +22 градусов.

Теплее всего на этой неделе будет в пятницу и субботу — до +25 градусов. В пятницу будет сухо и солнечно, в субботу, начиная с юго-западной части, временами будет идти кратковременный дождь, местами с грозой. Днем на большей части территории страны потеплеет до +23..+25 градусов, ночью будет около +10 градусов.

Воскресенье, скорее всего, будет более облачным и дождливым, станет холоднее, а на следующей неделе некоторые дни будут не теплее +10..+15 градусов, а ночью будет около нуля. Осадков будет немного, в основном, скорее всего, будет солнечно.

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