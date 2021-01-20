Во вторую волну Covid-19 психологическое состояние подростков значительно ухудшилось

Подростки оценивают свое психологическое самочувствие как критическое и пандемия существенно на него повлияла - к таким выводам пришел Центр подростковой и молодежной психотерапии. 54,5% подростков считают, что во вторую волну пандемии их психологическое здоровье ухудшилось.

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70,4% опрошенных подростков сообщили, что в последние две недели испытывали подавленность и депрессию, 79,2% сообщили о трудностях в учебе, а более 60% страдают от навязчивых мыслей и легко разражаются. Один из пяти подростков в школе сталкивается с психоэмоциональными сложностями, сообщает Центр подростковой и молодежной психотерапии.

Исследование центра показало, что во время второй волны пандемии психологическое состояние подростков стало существенно хуже. Если в первую волну 19,5% подростков говорили, что чувствуют себя очень хорошо, то во вторую волну такую оценку дали только 7,6%. 29,8% подростков во вторую волну сказали, что чувствуют себя плохо.

Исследование проводилось в ноябре и декабре 2020 года, в нем приняли участие 1660 подростков в возрасте от 12 до 19 лет. “Выводы крайне печальны и нам, ежедневно работающим с подростками и молодежью, ясно, что для преодоления последствий Covid-19 государству надо будет думать не только о последствиях в экономике, реанимировании разных отраслей и образовании. Уже сейчас ответственные государственные учреждения должны серьёзно планировать, как помочь подросткам восстановить психическое здоровье после этого кризиса”, - сказал руководитель центра Нил Константинов.

По мнению Константинова, важно обучить подростков распознавать и реагировать на ухудшение психического здоровья у друзей, а также помогать себе. “Если мы это проигнорируем, то в результате пострадают академические и жизненные достижения детей, психоэмоциональное благополучие, а также в долгосрочной перспективе возникнет дополнительная нагрузка на государственный бюджет, покрывая затраты на медицинский уход, исправительную систему и социальные пособия”, - указал Константинов. Он отметил, что Латвия, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уже сейчас занимает четвертое место в мире по самоубийствам среди молодежи в возрасте 15-19 лет.

Как уже сообщалось, Кабинет министров одобрил план Министерства здравоохранения по улучшению доступности психологической помощи, выделив на это более 7 млн евро. Расширение работы Центра ресурсов для подростков является частью этого плана.