Вода прогрелась до 18 градусов только в трех рижских водоемах. В Рижском заливе — от 16 до 20 градусов
Foto: AFI

Температура воды в рижских водоемах и на море далека до комфортной для купания. Такой вывод можно сделать из данных riga.lv и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Вода в Рижском заливе и открытом море тоже еще не прогрелась — в западной и южной части залива ее температура достигает +16-20 градусов.

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До 18 градусов столбики термометров поднялись только в Кишэзерсе (+19 градусов, Бабелите (+21 градус) и в Вецаки (+18 градусов), в остальных местах вода — для смелых: Румбула (+14 градусов), Луцавсала (+15 градусов, Кипсала (+16 градусов), Вакарбули (+13 градусов, Даугавгрива (+13 градусов).

На побережье Рижского залива от Колки до Лиласте вода прогрелась до +16…+20 градусов, свидетельствуют метеорологические данные. В Саулкрастском и Лимбажском краях, а также в открытом море в Курземе температура воды составляет всего +9…+14 градусов. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в реках и озерах температура воды в понедельник составляет +15…+20 градусов.

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