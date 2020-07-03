Вода в большинстве водоемов Латвии остыла до +15..+22 градусов

В большей части латвийских рек и озер температура воды в четверг составила от +15 до +22 градусов, сообщает LETA.

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Температура воды в Даугаве — от +19 до +22 градусов, в Плявиньском водохранилище — около +23. В Айвиексте и Венте температура — +20..+21, Гауйе — +18, Лиелупе — +22 градуса. Самые холодные реки — Амата и Ирбе, температура в них не поднимается выше +15..+16 градусов.

В озерах вода охладилась до +19..+21 градуса, теплее всего озера на востоке, например, в озере Лудзас: 21 градус.

В море на побережье Латвии температура воды колеблется от 16 градусов в Вентспилсе до 20 градусов в Салацгриве и 19 градусов в Скулте.