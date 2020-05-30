Вода в латвийских водоемах прогрелась до +17 градусов

На этой неделе температура воды в латвийских водоемах повысилась на 1-4 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу температура воды в озерах составила +10..+15 градусов, в небольших речках - +10..+12 градусов. В Лиелупе, Венте, Айвиексте и многих других реках вода прогрелась до +14..+17 градусов. В Гауе и Даугаве температура воды составляет +13..+16 градусов.

Температура воды в море составила +8..+14 градусов. Согласно данным Юрмальской городской думы, температура воды у юрмальского берега составляет +11..+13 градусов.

В прошлом году в конце мая температура воды в водоемах была на один-два градуса выше.