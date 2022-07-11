Вода в озере Бабелитис прогрелась до +27 градусов
Foto: DELFI

Температура воды в озере Бабелитис достигла плюс 27 градусов, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

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В настоящее время самая теплая вода в озере Бабелитис, где температура достигла +27 градусов по Цельсию. В Вецаки и в озере Кишэзерс вода прогрелась до +21 градуса. На Кипсале и Луцавсале в Даугаве температура воды составляет +20 градусов, на Румбуле — плюс 19 градусов, но купаться там пока запрещено из-за загрязнения.

В Вакарбулли и Даугавгриве температура морской воды составляет плюс 18 градусов.

Рижская полиция самоуправления предлагает горожанам выбирать одно из девяти мест для купания в Риге, где работают спасатели.

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