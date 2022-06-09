Вода в реках прогреется до +20 градусов

В крупнейших реках Латвии температура воды поднимется до +16..+20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Утром четверга Лиелупе и Вента в среднем прогреются до +17..+18 градусов, Гауя — до +16..+17 градусов, Айвиексте — до +18..+19 градусов, Салаца — до +17..+20 градусов. Вода в Даугаве также в основном прогреется до +17..+20 градусов, в Риге вода будет прохладнее.

Почти во всех реках Латвии температура воды превышает +13 градусов. Отметку в +20 в основном достигнет вода в реках Видземе и Латгале.

В крупнейших озерах страны температура воды поднимется до +15..+19 градусов. В море вода — +13..+17 градусов, на курземском побережье Рижского залива — +10..+11 градусов.

В ближайшие дни из-за осадков уровень воды в реках поднимется, в Даугаве продолжит опускаться.Температура воды в латвийских озерах и реках продолжит расти.