Вода в рижских водоемах - от +18 до +23 градусов

По данным пресс-службы рижского самоуправления, температура воды на официальных пляжах Риги 10 июля составляет от плюс 18 до плюс 23 градусов по Цельсию.
Наиболее теплая температура воды по-прежнему в озере Бабелитес - плюс 23 градуса. Немного прохладнее в озере Кишэзерс (+21 градус).
В реке Даугава на пляже Кипсалы температура воды составляет +21 градус, на пляже Луцавсалы - плюс 22 градуса, а на пляже в Румбуле - плюс 20 градусов. При этом ранее Инспекция здоровья запретила купаться у Румбулы из-за плохого состояния воды в реке.
Что касается рижских пляжей на взморье, то температура воды около Вакарбулли - плюс 19 градусов, около Даугавгривы - плюс 18 градусов, около Вецаки - плюс 19 градусов.
В этом летнем сезоне в Риге работают восемь официальных пляжей и мест для купаний.