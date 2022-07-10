Вода в рижских водоемах - от +18 до +23 градусов
Foto: F64

По данным пресс-службы рижского самоуправления, температура воды на официальных пляжах Риги 10 июля составляет от плюс 18 до плюс 23 градусов по Цельсию.

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Наиболее теплая температура воды по-прежнему в озере Бабелитес - плюс 23 градуса. Немного прохладнее в озере Кишэзерс (+21 градус).

В реке Даугава на пляже Кипсалы температура воды составляет +21 градус, на пляже Луцавсалы - плюс 22 градуса, а на пляже в Румбуле - плюс 20 градусов. При этом ранее Инспекция здоровья запретила купаться у Румбулы из-за плохого состояния воды в реке.

Что касается рижских пляжей на взморье, то температура воды около Вакарбулли - плюс 19 градусов, около Даугавгривы - плюс 18 градусов, около Вецаки - плюс 19 градусов.

В этом летнем сезоне в Риге работают восемь официальных пляжей и мест для купаний.

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