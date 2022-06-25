Вода в рижских водоемах прогрелась до +20 градусов, а в Юрмале снизилась до +16

По данным на 25 июня температура воды в рижских водоемах на официальных пляжах составляет +17...+22 градуса по Цельсию.

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Наиболее теплая вода - в небольшом озере Бабелитис (плюс 22 градуса по Цельсию), что на Югле, а также в озере Кишэзерс (+22 градуса).

В раке Даугава в черте города Риги расположены несколько пляжей. На Кипсале и Луцавсале температура воды - плюс 20 градусов, на Румбуле - плюс 19 градусов.

В Рижском заливе в районе Даугавгривы и Вакарбулли утром 25 июня температура воды понизилась до +14 градусов (днем ранее было на три градуса теплее), в Вецаки - +17 градусов.

В этом году в Риге работают 8 официальных пляжей. На этих муниципальных пляжах работают спасательные службы, регулярно проводятся мониторинг воды и уборка прилегающей территории.

В Юрмале утром 25 июня из-за юго-восточного ветра температура воды в море опустилась до +16 градусов, сообщает самоуправление. Такая температура воды была на пляжах в Булдури, Майори и Каугури.

В пятницу, 24 июня, в Булдури и Майори температура воды поднялась с +17..+18 градусов утром до +23 градусов вечером, а в Каугури в пятницу вечером опустилась до +18 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в других местах на побережье — как в Рижском заливе, так и в Балтийском море — температура воды в субботу утром составляет +15..+18 градусов.

Температура воды в крупнейших реках и озерах Латвии в среднем составляет +17..+21 градус.

Утром вода самая холодная, а днем ​​ее температура может повышаться на несколько градусов.

Из-за высокого ультрафиолетового излучения не рекомендуется находиться на солнце в самое жаркое время суток. Без защитного крема загорать желательно только утром или вечером. Многие поверхности, особенно вода и песок на пляже, отражают ультрафиолетовые лучи, поэтому тень иногда защищает лишь на 50 процентов.