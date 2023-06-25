Вода в рижских водоемах прогрелась до +20 градусов и выше
Foto: F64

По данным Рижской муниципальной полиции, вода на официальных пляжах в Риге прогрелась до плюс 20 градусов и выше.

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Наиболее теплая температура воды - в озере Бабелитис. По данным на 25 июня, вода в этом озере прогрелась до плюс 24 градусов по Цельсию.

Температура вода в реке Даугава на пляжах на Кипсале, Луцавсале и Румбуле составляет +21 градус. Такая же температура зафиксирована и на озере Кишэзерс.

В Рижском заливе на пляже Вецаки морская вода прогрелась до +21 градуса, в Вакарбулли и Даугавгриве - на один градус холоднее.

В этом году в Риге официально действуют 8 пляжей и мест для купания. На них оборудованы спасательные станции, проводится уборка территории и ведется мониторинг воды.

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