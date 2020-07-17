Вода в рижских водоемах прогрелась до +22 градусов

Температура вода в официальных купальных местах Риги утром в пятницу была от +17 градусов в Вецаки до +22 градусов на Кипсале и в озере Бабелитес, сообщает LETA.

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В Вакарбулли и Даугавгриве температура воды с утра была +19 градусов, на Луцавсале и в Румбуле — на градус типлее, а в Кишэзерсе — +21 градус.

В Юрмале в 9 часов утра вода была от +16 градусов в Мелужи до +19 градусов в Яункемери. В других местах в море температура воды также не превышает +19 градусов.

В ближайшие дни она может прогреться до +21..+24 градусов, прогнозируют синоптики.

Вода в реках и озерах утром в пятницу прогрелась до +16..+21 градуса.