Вода в водоемах Латвии прогрелась до +20..+21 градуса
Foto: F64

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, к 30 июля вода в водоемах Латвии прогрелась до +20..+21 градуса.

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В море и озерах средняя температура воды +18..+20 градусов.

В Венте к субботе вода прогрелась до +19..+20 градусов, в Лиулупе и Даугаве выше Плявиняс — до +21 градуса, в Айвиексте — до +20 градусов, в Гауе — до +17..+19 градусов, в Салаце — до +19 градусов.

В маленьких реках средняя температура воды составляет +14..+17 градусов.

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