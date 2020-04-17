Водителей предупреждают: рано утром дороги в Видземе и Латгале могут быть покрыты льдом
Foto: LETA

Как отмечает LETA, Latvijas valsts ceļi также указало на начало сезона ремонтных работ на дорогах Латвии. Это означает, что на отдельных участках трасс введены ограничения движения. Так, на Рижской окружной дороге ремонт идет на мосту через реку Лиела Югла и на мосту Рижской ГЭС. Движение транспорта местами организуется при помощи регулировщиков, а на мосту ГЭС — светофорами.

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Также ремонт идет на дороге Вентспилс-Кулдига-Салдус, там работы ведутся на шести участках. Установлены светофоры, поэтому привычная дорога может затянуться на полтора часа.

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LETA

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LETA

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Вентспилс Кулдига Салдус
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