Водителей просят использовать одноразовые перчатки на АЗС

Автозаправочные станции принимают превентивные меры для ограничения дальнейшего распространения коронавируса.

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Все 75 АЗС Neste по всей Латвии продолжают работу в обычном режиме. "Концепт автоматических АЗС позволяет минимизировать прямой контакт между людьми на всех автозаправочных станциях Neste. Всем клиентам доступны одноразовые перчатки, которые обеспечивают безопасную заправку необходимого горючего. Один раз в день проводится дезинфекция элементов автозаправочных станций", - отметила менеджер по маркетингу и связям с общественностью Neste Latvija Илзе Перконе.

Все работники, обслуживающие АЗС, используют соответствующие элементы индивидуальной защиты.

В случае необходимости клиенты Neste могут связаться со специалистами по обслуживанию клиентов по каналам удаленной коммуникации и не приходить на очные встречи в клиентском центре Neste. Работники Neste в привычном рабочем режиме будут обеспечивать поддержку клиентов по нескольким каналам связи, и клиентов в случае необходимости просят:

- Звонить на клиентский номер 66013355, 80009006,

- Звонить на круглосуточный номер помощи для клиентов АЗС 80009006,

- Писать на электронную почту neste.latvija@neste.com,

- Заполнить заявку на сайте Neste: https://www.neste.lv/lv/anketa-atsauksmem,

- Использовать свой Neste ekstranet.

Аналогичное заявление выпустила компания Circle K Latvija. "В то время, как в стране объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса Covid-19, наша обязанность обеспечить безупречный сервис и чистоту, которые гарантировали бы нашим сотрудникам и клиентам безопасность и здоровье. Внимательно следим за новой информацией, которую предоставляют латвийские и мировые учреждения и соблюдаем меры безопасности как в офисе Circle K, так и на заправках по всей Латвии. Призываем всех проявить ответственность и беречь свое здоровье и близких", - отметила исполнительный директор Circle K Latvija Гунта Екабсоне.

На АЗС Circle K Latvija проходит усиленная дезинфекция всех помещений и поверхностей - от зоны питания, холодильников, заканчивая полками магазина и туалетов. Клиентов призывают при заправке топлива использовать одноразовые перчатки, которые можно найти у колонок.

На каждый АЗС доступны гигиенические средства, вода и мыло. "В условиях повышенного спроса на товары и услуги первой необходимости, будем стараться обеспечить непрерывную доступность товаров и услуг", - говорит Гунта Екабсоне.