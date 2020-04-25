Водители, обратите внимание: многие фоторадары развернуты в другую сторону

На этой неделе латвийские автоводители в соцсетях активно делятся наблюдениями о том, что во многих местах стационарные фоторадары были развернуты в противоположном направлении. В последний раз подобное происходило в январе 2020 года.

"Разрешенную скорость необходимо соблюдать и перед радаром, и за ним. Направление конкретных радаров определяет Госполиция", - рассказал ранее представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Роландс Румба.

"К сожалению, водители транспортных средств в большинстве случаев соблюдают скоростной режим только тогда, когда находятся в поле зрения радара. Но водители должны думать не о том, куда направлен радар, а о соблюдении скоростного режима на всем участке пути", - комментировали в Госполиции.

Это уже третий раз в истории работы латвийских стационарных фоторадаров, когда одновременно во многих местах они развернуты в противоположном направлении. Ранее разворот радаров происходил в январе 2020 года и в мае 2019 года.

Как сообщают очевидцы, фоторадары развернуты во многих местах: от Румбулы до Юрмалы.