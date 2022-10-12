Водителя, который гонялся за медведем на машине, могут оштрафовать на 700 евро

После двухнедельных поисков Департамент охраны природы Латвии установил личность водителя, который преследовал медведя по лесной дороге на машине, снимая на видео в свете фар попытки животного убежать. Его могут оштрафовать на 700 евро, потому что бурые медведи внесены в список особо охраняемых видов, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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Видео, на котором животное в панике убегает по лесной дороге, побудило Департамент охраны природы начать поиски виновного, обратиться в полицию и попросить поддержки у населения. Выяснилось, что все произошло в Балвском районе, на территории Лубанских водный угодий у реки Айвиексте ранним утром 20 августа.

Анонимные осведомители помогли найти нарушителя. Он объяснил, что был удивлен, впервые в жизни увидев медведя, и поехал за ним, не зная, что это запрещено.

Янис Озолиньш, заведующий отделом исследований лесной фауны и охоты института Silava, объяснил, что медведь на видео — еще подросток, а бег перед машиной со включенными фарами характерно для всех животных: они просто боятся убежать с освещенного места в темноту. Он предупредил, что такое преследование опасно для животных. Если бы погоня происходила в это время, когда медведи экономят силы и накапливают запасы жира для зимовки, ситуация была бы еще более критической. А медведица могла бы потерять своих детенышей.