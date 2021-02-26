Водителям грузовиков по прибытии в Латвию не надо будет показывать справку об анализе на Covid-19
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Профессиональные водители грузовых транспортных средств по прибытии в Латвию не должны будут показывать справку об анализе на Covid-19, решило в пятницу правительство.

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До сих пор перевозчики должны были показывать справку о негативном результате анализа на Covid-19, если их прибывание в Латвии длится дольше 72 часов или если их прибывание в странах с высокой заболеваемостью длилось дольше 72 часов.

Министерство сообщения объяснило, что водители столкнулись с трудностями при выполнении этого требования. Например, в Беларуси необходимо десять дней ждать анализа на Covid-19. Кроме того, бывают случаи, когда водители вынуждены долго ждать в очереди на пересечение границы и это нельзя спрогнозировать. Тогда как на границах Латвии нет передвижных лабораторий, которые упростили бы выполнение требований. В то же время анализ на Covid-19 в других странах может быть крайне дорогостоящим. В итоге это приводит к удорожанию услуги перевозки и замедляет процесс.

Изменения правил относятся и на работников иностранных автоперевозчиков, прибывающих в Латвию для выполнения рабочих обязанностей. Поэтому необходимо обеспечить соразмерные требования, которые не замедляют доставку грузов и обеспечивают равные условия для конкуренции, указали в министерстве.

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