Водителям на заметку: из-за обледенения затруденено движение на дорогах Латвии
Foto: DELFI

Утром 28 ноября в Видземе, Земгале, Курземе и многих местах в Латгале снег и обледенение затрудняют передвижение по главным и региональным дорогам страны, сообщили агентству LETA в Latvijas Valsts ceļi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Затруднено движение по Таллинскому шоссе, Видземскому шоссе, Валмиерскому шоссе, Рижской окружной дороге и Даугавпилсскому шоссе от Риги до Ницгале.

Водители должны быть особенно осторожны при движении по Баускому шоссе, Елгавскому шоссе, на промежутке Лиепайского шоссе от Риги до Аннениеки и от Блидене до Лиепаи, а также по Вентспилсскому шоссе.

Затруднено движение по дорогам Лиепая-Руцава, Гребнева-Медуми (до Рушеницы), на Резекненском шоссе, Резекненской окружной дороге и Кокнесском шоссе.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением Даугавпилса, Краславы и окрестностей Прейли.

Скользкие участки дорог обрабатываются специальными материалами. Для улучшения условий движения на дорогах работают 176 единиц зимней техники госпредприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

Автоводителей призывают быть особенно осторожными при выборе соответствующей покрытию дороги скорости. Необходимо соблюдать и осторожную дистанцию. На дорогах может образоваться так называемый черный лед - он невидим, водитель может его ощутить только при начале маневрирования.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Латвия Latvijas Valsts ceļi
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим