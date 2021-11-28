Водителям на заметку: из-за обледенения затруденено движение на дорогах Латвии

Утром 28 ноября в Видземе, Земгале, Курземе и многих местах в Латгале снег и обледенение затрудняют передвижение по главным и региональным дорогам страны, сообщили агентству LETA в Latvijas Valsts ceļi.

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Затруднено движение по Таллинскому шоссе, Видземскому шоссе, Валмиерскому шоссе, Рижской окружной дороге и Даугавпилсскому шоссе от Риги до Ницгале.

Водители должны быть особенно осторожны при движении по Баускому шоссе, Елгавскому шоссе, на промежутке Лиепайского шоссе от Риги до Аннениеки и от Блидене до Лиепаи, а также по Вентспилсскому шоссе.

Затруднено движение по дорогам Лиепая-Руцава, Гребнева-Медуми (до Рушеницы), на Резекненском шоссе, Резекненской окружной дороге и Кокнесском шоссе.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением Даугавпилса, Краславы и окрестностей Прейли.

Скользкие участки дорог обрабатываются специальными материалами. Для улучшения условий движения на дорогах работают 176 единиц зимней техники госпредприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

Автоводителей призывают быть особенно осторожными при выборе соответствующей покрытию дороги скорости. Необходимо соблюдать и осторожную дистанцию. На дорогах может образоваться так называемый черный лед - он невидим, водитель может его ощутить только при начале маневрирования.