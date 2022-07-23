Водопад Вентас румба в Кулдиге теперь будет с подсветкой

Cамый широкий водопад в Европе Вентас румба в Кулдиге в темное время суток теперь будет подсвечиваться, сообщает LSM.lv со ссылкой на Skrundas televīzija.

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Сейчас в темноте очертания водопада Вентас румба (ширина - 249 метров, высота - два метра) выделены холодными и теплыми оттенками белого света, в котором оживает блеск рыбьей чешуи и речных вод. По пятницам и субботам, а также в праздники по вечерам световое шоу будут особенным, а его продолжительность составит полчаса.

Пока создано четыре световых сценария, а также один красно-белый, для государственных праздников. Над этим работали художник по свету Оскар Паулиньш и светоинженер Нормундс Блясанс из SIA Kompānija NA.

"По своим физическим размерам, ширине, технической изощренности или количеству модуляций это крупный проект, важный по латвийским меркам. Да и по европейским меркам он определенно займет свое место", — сказал Блясанс.

Авторам проекта потребовалось много времени и терпения для его реализации. Первые попытки понять, каким образом можно было бы устроить подсветку Вентас румбы, были предпринятые еще три года назад. Сложности возникли и из-за большой ширины реки в этом месте (100-110 м, а в период половодья — 270 м), и статус природного заказника, и археологическая важность этой территории.

По словам руководителя Кулдигского краевого центра развития туризма Яны Бергмане, пришлось согласовано много документов с рядом природоохранных учреждений, например, научным институтом BIOR.

"Сейчас их условие — что мы весь период, когда рыба нерестится, не имеем права включать освещение с полуночи до 7 утра. Самое сложное было с этими подвижными прожекторами, с ящиками — найти, как их разместить на рельефе, и чтобы технически они были подвижны, потому что и для прожекторов достаточно сложные правила размещения и повседневного использования на природе", - отмечает административный руководитель общества Darīsim paši! Иева Бирбеле.

Отзывы жителей Кулдиги — положительные, они говорят, что появится еще один повод сходить на привычный с детства водопад погулять.