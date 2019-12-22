"Водородный троллейбус": Rīgas satiksme потратило на консультантов 322 тысячи евро

Rīgas satiksme потратило 322 тысячи евро на услуги неизвестной фирмы, которая во время строительства в Риге водородной заправки предоставляла перевозчику консультации, сообщает передача LTV "de facto".

Цель проекта - запустить в Риге троллейбусы, которые использовали бы в качестве топлива водород. Для этого была построена водородная заправочная станция, которая не работает до сих пор.

Во время строительства заправки консультации перевозчику оказывала фирма Eyris Baltic. Она была выбрана без открытого конкурса и раньше не участвовала в государственных и муниципальных закупках. Как выяснила передача, львиную долю оборота этого предприятия два года назад составляли деньги, полученные от Rīgas satiksme. Публичной информации о том, что предприятие когда-либо было связано с водородным транспортом или другими экспериментальными технологиями, нет.

Владелец предприятия Андис Ратниекс, который занимается ремонтом перегрузочной техники на интервью не согласился, но отметил, что предприятие следило за установкой оборудования водородной станции и подготовило техническую документацию. По его словам, это первый такого рода крупный проект и для работы были привлечены отраслевые эксперты и ученые.

На предприятии Rīgas satiksme пояснили, что "проекты водородных технологий во всем мире считаются инновационными и коммерсантов, имеющих опыт в этой сфере, очень мало. В тот момент в Латвии не было предприятий, работа которых связана с техническим надзором за водородными технологиями. Потенциальные претенденты были найдены в рамках исследования рынка, в ходе опроса коммерсантов, которые специализируются на реализации газовых проектов и связаны с опасным оборудованием. Компания, оказывающая услуги, была выбрана в результате процедуры по закупке".

“de facto” отмечает, что в связи с проектом водородной станции имеются и другие странности. На этой неделе Rīgas satiksme сообщило, что станция сдана в эксплуатацию. Однако, как указывает LTV, речь идет только о самой постройке, а не о главном — об оборудовании. Как выяснила передача, поставленная из Нидерландов техника замерзла сразу после установки. Два года проблему не могли решить. Rīgas satiksmē утверждает, что сейчас техника отремонтирована. Впрочем, это не означает, что станция готова к работе. Летом произошла авария на водородной станции в Норвегии - взорвалось заправочное оборудование той же самой фирмы, которая поставила установки в Ригу. Производитель приостановил работу всех станций и проводить проверки. В Риге они запланированы на январь.

Как ранее сообщал DELFI, Рижское строительное управление приняло в эксплуатацию станцию для хранения и заправки водорода, которая находятся в Риге, по адресу, Виенибас гатве, 6, возле 2-го троллейбусного парка. Ожидается, что заправка заработает в начале 2020 года. Она предусмотрена как для общественного транспорта, так и для публичного использования.

Заправка построена в рамках реализации международного проекта H2Nodes, благодаря которому Rīgas satiksme получила 10 водородных троллейбусов.

Электрические транспортные средства на водороде после заправки, занимающей 7-10 минут, могут проехать 300-400 км. Водородный троллейбус без контактной сети может проехать до 200 км. Легковые водородные транспортные средства после занимающей 3-5 минут заправки могут проехать около 600 км.

Планируемые расходы на реализацию проекта H2Nodes составят 16,1 млн евро, 50% расходов финансируется из средств Европейского союза.