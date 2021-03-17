"Военная медицина". Изменены критерии для получения интенсивной терапии в случае перегрузки больниц

Латвийская ассоциация анастезиологов и реаниматологов совместно с Обществом врачей улучшили и дополнили критерии приоритизирования пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, сообщает Общество врачей. В том числе из критериев исключен возраст пациента.

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Организации указывают, что в ситуации пандемий и катастроф ресурсов интенсивной терапии может не хватать, что значит необходимость принимать "трагический выбор, однако эти трагические решения можно этически обосновать". Для этого разработаны и усовершенствованы критерии приоритизирования пациентов.

Решение об отказе принимает консилиум врачей



Решение о распределении ресурсов интенсивной терапии принимает консилиум врачей — совещание из не менее чем трех врачей, один из которых — анестезиолог-реаниматолог. Врачи оценивают целесообразность интенсивной терапии. Сначала врачи должны понять, чего хочет сам пациент и какова цель лечения. Если пациент хочет любой ценой продолжать жить, то ему необходимо объяснить, что ресурсы ограничены. Если же пациент отказывается от определенных методов лечения, например, от искусственной вентиляции легких, то это необходимо зафиксировать в документах и не проводить эту процедуру.

Приоритет на получение интенсивной терапии будет у пациентов с наилучшим прогнозом после выписки из отделения. В случае перегрузки, принцип "кто первый пришел, тот первый получил" отменяется, отмечает Общество врачей. Возраст, инвалидность или деменция не должны быть самостоятельными критериями, решили специалисты. Тем не менее, пожилые люди и люди с инвалидностью нередко имеют дополнительные заболевания, которые могут влиять на их прогноз.

Если больница отказывает пациенту в интенсивной терапии, то врачи обязаны объяснить это решение пациенту или его близким, а также зафиксировать обоснование в медицинских документах, которые подписывают все участники консилиума.

Четыре группы



Пациенты будут распределены на четыре группы: синяя, красная, желтая и зеленая.

В синей группе находятся пациенты с самой высокой прогнозируемой смертностью. Им положен индивидуальный паллиативный уход. Если ресурсы интенсивной терапии освобождаются, то нахождение пациентов в этой группе может быть пересмотрено.

Красная группа имеет высокий потенциал выздороветь, поэтому им необходимо обеспечить максимальное доступное лечение.

В желтой группе находятся пациенты с двумя и более хроническими болезнями. Они могут претендовать на интенсивную терапию в случае, если в очереди нет никого из "красной" группы. Если ресурсы освобождаются, цели терапии этих пациентов могут быть пересмотрены.

Зеленая группа состоит из пациентов, которые могут выжить и без интенсивной терапии.

Общество врачей отмечает, что критерии приоритизирования разработаны согласно международным документам о медицинской этике, а также основаны на опыте Италии, Австрии, Германии, Великобритании, Швейцарии и США.