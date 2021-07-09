Военные до 1 августа должны решить: прививаться или покинуть армию
Foto: F64

Служащих в Национальных вооруженных силах Латвии обязали до 1 августа принять решение — сделать прививку от Covid-19, если они еще не сделали, либо уйти из армии. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" рассказал командир Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш.

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"У нас все еще есть несколько десятков человек, которые не хотят вакцинироваться и с которыми мы усиленно работаем и продолжим работать", — рассказал Калниньш.

Он издал указ — до 1 августа все, кто не привился, должны принять решение: сделать прививку и остаться в армии или уходить из армии.

На данный момент от Covid-19 привито около 95% военных, 87% из них завершили вакцинацию.

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