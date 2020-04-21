Военных обеспечат масками и дезинфекторами за 45,7 миллионов евро

Правительство на закрытом заседании приняло решение выделить Министерству обороны до 45,7 млн евро для обеспечения госведомств средствами индивидуальной защиты и дезинфекции на 12 недель.

Государственному центру оборонно-военных объектов и закупок Министерства обороны как ответственному за централизованные закупки средств индивидуальной защиты и дезинфекции органу из средств госбюджета для непредвиденных случаев будет выделено до 45,7 млн евро.

Минобороны подчеркивает, что эта сумма основана на предварительном расчете, потому что точное количество необходимых средств индивидуальной защиты и дезинфекции, которые потребуются учреждениям и самоуправлениям в течение последующих недель, не известно. Расчеты были основаны на спросе за первую неделю на сумму 3,8 млн евро.