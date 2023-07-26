Военный эксперт: от присутствия "Вагнера" в Беларуси можно ожидать более крупных провокаций на границе

По мере прибытия в Беларусь новых бойцов российской частной компании "Вагнер" у стран НАТО, расположенных в этом регионе, есть основания ожидать более крупных провокаций на границах, которые уже давно находятся под давлением нелегальной миграции, заявил бывший командующий Латвийскими Национальными вооруженными силами Юрис Маклаков в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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Эксперт считает, что "вагнеровцы" отправлены из России в Белоруссию с какой-то целью и им "придется заплатить какой-то выкуп" за военный переворот в России, соответственно, в регионе можно ожидать более крупных провокаций на границах.

Маклаков уверен, что дело не дойдет до того, что представители этой военной группировки попытаются проникнуть в одну из стран НАТО. "Не думаю, что эти действия будут такими сильными", — сказал эксперт и пояснил, что скорее ожидается некая "проверка, тестирование пограничников", так как в целом силы "Вагнера" относительно невелики.

Маклаков подчеркнул, что армия Латвии в любом случае готова к защите страны.

С другой стороны, говоря о том, что происходит на фронте в Украине, эксперт отметил, что украинское контрнаступление продвигается не так быстро, как хотелось бы многим, потому что россиянам удалось создать сильные линии обороны. Но у Украины есть и будут достижения, добавил Маклаков.

Он отметил, что российские силы, которые сейчас в основном обороняются, велики и для их преодоления украинцам нужно время и ресурсы, в том числе авиация и достаточное количество боеприпасов.

Эксперт добавил, что с наступлением осени наступать будет еще сложнее, поэтому оставшееся время для более активных атак в этом году — август, сентябрь и, может быть, октябрь, после чего боевые действия непосредственно на поле боя затихнут.