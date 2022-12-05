Войка: объединение партий "Для развития/За!" продолжит существовать

Несмотря на то, что партии "Для развития Латвии", "Движение "За"" и "Рост" приняли решение в будущем действовать индивидуально, ликвидация объединения этих партий "Для развития/За!" не планируется, сообщила сопредседатель "Движения "За"" Инесе Войка.

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Она пояснила, что партии объединились по политико-идеологическим причинам. Особенно важную роль объединение играет на европейском уровне, поскольку депутат Европейского парламента Ивар Иябс избран из списка этого объединения и представляет все партии.

Кроме того, и "Для развития Латвии", и "Движение "За"" входят в "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ), а представитель "Движения "За"" Мария Голубева играет роль в формировании программы АЛДЕ перед следующим выборы Европарламента.

Однако то, смогут ли партии снова объединиться в будущем, будет зависеть от курса их развития — будут ли они сходиться или расходиться в своих политических позициях, пояснила сопредседатель "Движения "За"". Кроме того, это будет зависеть от общей политической ситуации, интереса избирателей и других обстоятельств. Решение в этой связи должно быть принято в следующем году, в рамках подготовки к выборам в Европарламент, отметила Войка.

Как сообщалось, выборы в Сейм этой осенью оказались "роковыми" для входивших в правящую коалицию политических сил "Для развития/За!" и "Консервативных" , а также для многолетнего лидера русскоязычного электората "Согласия", не сумевшего преодолеть 5% избирательного барьера. Объединению "Для развития/За!" не хватило всего примерно 250 голосов для включения в состав Сейма нового созыва.