Война грибов: американский боровик может грозить латвийскому вытеснением

В Латвии стал все чаще встречаться золотистый боровик. Это инвазивный вид, который грозит вытеснением нашим грибам, пишет журнал Ir.

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Эта осень началась для грибников грустно — из-за погодных условий пришлось даже перенести выставку Sēnes 2022 в Музее природы. Но даже в сухой период грибники в прибрежной зоне находили один гриб — золотистый боровик, или Boletus projectellus. Он пришел к нам из Северной Америки. Впервые его заметили в Латвии около десяти лет назад, и тогда грибники были счастливы: он съедобный и вкусный. В 2014 году Латвийское общество микологов назвало его грибом года. Но сейчас специалисты все больше опасаются, что он может вытеснить латвийские сорта.

Золотистый боровик, как и его латвийские собратья — микоризный гриб. Его грибница образует симбиоз с корнями высших травянистых и древесных растений — микоризу. Гриб "дает" растению воду и минеральные вещества, а от растения получает углерод. Латвийские микологи подозревают, что золотистый боровик более "дружелюбный" и может "колонизировать" растения первым, лишая латвийские грибы шанса на выживания. Миколог диана Мейиере из Музея природы говорит, что пока что рано делать выводы, как золотистый боровик повлияет на местные виды, потому что исследований пока не было. По ее словам, этот гриб может конкурировать с желто-бурыми маслятами и сосновыми белыми грибами, но насколько сильно, пока неясно.

Специалист признает: если станет известно, что гриб угрожает другим породам, бороться с ним будет практически невозможно: мицелий соединяется с корнями деревьев, и чтобы избавиться от гриба, придется уничтожать все деревья. "Придется принять все как есть, и смотреть, что происходит", — отмечает миколог.

Как отмечает издание Ir, из всех инвазивных видов в Латвии всерьез борются только с борщевиком Сосновского. Среди других опасных "пришельцев" издание отмечает золотарник (он выделяет вещества, которые препятствуют росту других растений), испанского слизня, сирийский ваточник (он же млечная трава — он разрастается группой и не дает расти другим растениям), шиповник (разрастается на побережье и портит дюны) и еще некоторые растения.