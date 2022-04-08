Война и мы: открытое письмо русскоязычных Латвии

Мы, подписавшие это письмо, осуждаем преступную войну, развязанную Россией против Украины. Мы скорбим о каждом погибшем от рук российских солдат в Украине. Нам больно за каждую жизнь, отнятую или разрушенную этой войной.

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Delfi публикует полный текст письма.

Мы прекрасно осознаем, что начатая Кремлем война не разделяет людей по этнической принадлежности и родному языку. Военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине, лишь подтверждают это. Многим из нас сейчас страшно — точно так же, как и нашим латышским друзьям, родственникам и коллегам.

Нам стыдно за то, что на нашем родном языке отдаются приказы убивать, насиловать и пытать. Война в Украине изменила смысл того, что значит принадлежать к русской культуре.

В Латвии проживает много русскоязычных — и граждан России, и людей, не имеющих никакой связи с Россией, — которые не поддерживают эту преступную войну и делают все возможное, чтобы помочь Украине и ее народу.

Мы хотим обратиться и к тем, кто думает иначе.

История вашей семьи очень важна. Мы все имеем право почтить память своих родных, погибших на Второй мировой войне. Однако сегодня невозможно игнорировать то, что российское правительство использует наследие той войны для оправдания кровопролития. Мы призываем тех, кто отмечает 9-е мая, осознать, что участвовать в праздновании в Парке Победы в этом году означает поддерживать ту войну, что идет сейчас. Мы просим вас: не устраивайте торжество, пока в Украине каждый день мучают и убивают невиновных людей. Вспоминая утраты своей семьи, уважайте и чужую боль.

Тех, кто до сих пор сомневается в том, что российская армия сегодня совершает военные преступления, мы призываем пользоваться проверенными новостными источниками и критически подходить к информации в официальных российских медиа.

Если у вас есть близкие, друзья или знакомые в России или здесь в Латвии, которые до сих пор поддерживают войну в Украине или не верят, что там творится немыслимое зло — поговорите с ними. Сделайте все возможное, чтобы люди в вашем кругу не могли закрывать глаза и "сохранять нейтралитет", оставаться "вне политики" или как-либо по-другому молча поддерживать военные преступления, совершаемые российской армией.

Нам также кажется важным обратиться к нашим согражданам-латышам: пожалуйста, доверьтесь нам! То, что человек разговаривает по-русски, не означает, что он по умолчанию поддерживает политику Кремля. Да, на нас — думающих и разговаривающих по-русски — сейчас возложен груз совершенно новой ответственности. Однако принять эту ответственность и справиться с ней можем только мы сами.

Мы верим, что латвийская нация может объединиться и латвийцы разного происхождения могут вместе защищать интересы нашего государства.

Ольга Драгилева, журналистка

Екатерина Фирян, предпринимательница

Ольга Процевская, предпринимательница

Игорь Губенко, философ

Илья Козин, журналист

Дмитрий Петренко, театральный режиссер

Александра Заматаева, редактор

Мария Власенко, координатор проектов

Анна Заславская, переводчица

Олег Игнатьев, журналист

Денис Ханов, культуролог

Елена Глазова, поэтесса

Платон Буравицкий, композитор

Ксения Сундеева, музыкантка

Константин Кузиков, медиа менеджер

Павел Гогниндзе, предприниматель

Данила Михеев, филолог, переводчик

Светлана Погодина, филолог

Виктория Матисон, художник

Денис Шевелев, исследователь СМИ и коммуникации

Анна Строй, журналистка

Илона Мадесова, журналистка

Ксения Колесникова, журналистка

Ольга Проскурова, журналистка

Инесса Мечинская, бухгалтер

Роман Антонович, журналист

Яна Медова, блогер, инфлюэнсер, автор кулинарной книги

Рита Марилова, менеджер по работе с клиентами

Алиса Илена, журналистка

Алина Ластовская, журналистка

Алексей Дунда, журналист

Антон Лопета, журналист

Виктория Пушкеле-Отто, журналистка

Антон Фрейманс, танцор балета, хореограф

Алексей Мурашко, дизайнер

Анна Гурова, специалист по локализации

Вика Экста, художница

Карина Акишина, переводчик

Александр Слядзь, химик

Сергей Терентьев, художник

Анете Паркова, химик

Максим Егоров, председатель правления фонда "Dots"

Виктория Терентьева, журналистка

Инна Плавока, журналистка из Даугавпилса

Владислав Андреев, журналист

Элеонора Рузвельт, журналистка из Даугавпилса

Александр Антипов, журналист из Даугавпилса

Ксения Андриянова

Эрика Сташкевич, журналистка

Дмитрий Белов, сварщик, кинообозреватель

Мария Семенова-Рейнхолде, литературовед

Надежда Соловецка, руководитель проектов

Агнесе Провейс, специалист по локализации

Ольга Котова, предпринимательница

Регина Мечинская, пенсионерка

Элла Семенова, журналистка

Александра Фахретдинова, журналистка

Анастасия Дьяконова, журналистка

Никита Троянский, эпидемиолог

Александр Гузенко, комик

Ольга Казак, специалист по коммуникации

Елена Сутра, предпринимательница

Полина Шилина, журналистка

Денис Черковский, четырехкратный участник Олимпийских игр (современное пятиборье)

Катерина Железняк, юрист

Валерия Стороженко, инженер по качеству

Максим Бусел, актер

Наталья Ткаченко, финансовый специалист

Наталья Шиндикова, креативный директор Delfi

Юрий Перевощиков, врач-эпидемиолог

Анастасия Григорьева, четырехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе

Вадим Ляшенко, Президент Латвийской Федерации футбола