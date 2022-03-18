Война в Украине негативно повлияла на эмоциональное состояние 85% жителей Латвии

На 28% жителей война оказался очень сильное негативное воздействие, на 31% — достаточно сильное, еще на 25% — немного повлияло. Такие выводы можно сделать из опроса, проведенное компаний Kantar. Шок, который испытывает общество значительнее, чем при пандемии Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Только 10% опрошенных указали, что война в Украине в целом не повлияла негативно на их эмоциональное состояние, а 5% респондентов не смогли дать ответ на заданный вопрос.

Анализ данных в социально-демографических группах показывает, что ухудшение у себя эмоционального состояния чаще замечают жители с родным латышским языком. Так, 16% опрошенных жителей с русскоязычной или иноязычной семьей признались, что война в Украине не повлияла на их эмоциональное состояние в целом, тогда как среди латышей с разговорным языком этот показатель примерно в два раза ниже или 7%.

Жители Латвии с высшим образованием, руководители, специалисты высшего уровня относительно чаще, чем жители с начальным образованием, рабочие, безработные подчеркивают, что война в Украине негативно повлияла на их эмоциональное состояние. Геополитические события — война в Украине — значительно чаще, чем в среднем, оказывала влияние на школьников и студентов.

В среднем негативное влияние геополитических событий на эмоциональное состояние также чаще подчеркивали люди со средним семейным доходом — от 701 евро до 1000 евро на человека в месяц. Респонденты этой группы также чаще сообщают о различных нарушениях сна в течение последнего месяца.

Эксперт по исследованиям Kantar, социолог Сигне Канеева объясняет, что данные указывают на тенденцию, которая показывает, что психическое здоровье населения Латвии в настоящее время испытывает еще более значительный шок, чем из-за пандемии Covid-19.

Опрос проводился в начале марта 2022 года. В интернет-среде было опрошено 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет.

.