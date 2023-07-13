Война в Украине раскалывает общество. Отношение латышей к местным русскоязычным за год ухудшилось, считают 60% латвийцев

Война в Украине продолжает раскалывать латвийское общество по этническому признаку, свидетельствуют исследование SKDS, проведенное по заказу Фонда Фридриха Эберта, о результатах которого пишет журнал Ir. Мнение жителей Латвии о войне, развязанной Россией в Украине, существенно не изменилось, а в семьях, где говорят и на латышском, и на русском языке, уменьшилась поддержка Украины. В то же время за год возросло число латвийцев разных национальностей, считающих: отношение латышей к местным русскоязычным ухудшилось. Теперь так считает большинство общества.

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Среди латышскоязычных семей Украину поддерживают 79%, а среди русскоязычных — только 27%. В смешанных семьях поддержка Украины за год даже снизилась (с 45% до 32%), и аналогичная тенденция выявляется по многим вопросам — респонденты, говорящие в семье на обоих языках, чаще приближаются к позиции русскоязычных.

Оценка военной агрессии в России и Путина

Между латышами и русскими существует глубокое расхождение во мнениях о войне. 79% латышей считают Россию главной виновницей войны, тогда как по мнению русских ответственность делят между собой Россия (32%) и США (28%). Существенные изменения есть только во мнении смешанных семей, которые теперь реже усматривают ответственность России. Две трети латышей выступают за военную помощь Украине, даже несмотря на ядерные угрозы России, и поддерживают ужесточение санкций против России, даже если это означает падение уровня жизни в Латвии. Среди русских такого мнения придерживается лишь пятая часть.

Наблюдается тенденция: при том, что русскоязычные латвийцы гораздо реже поддерживают Украину, рейтинг президента России Владимира Путина в этой аудитории продолжает снижаться.

В апреле прошлого года 22% русских заявили, что им нравится Россия и политика Путина, в этом году так думают 16%, а большинство (50%) выбрали ответ "Мне нравится Россия, но не нравится политика Путина". Рейтинг Путина среди латвийских русских и раньше был отрицательным, а сейчас упал до -25 баллов. Однако Путина по-прежнему оценивают "очень положительно" 10% русскоязычных и 7% респондентов из смешанных семей, а также 1% латышей.

Только пятая часть русскоязычных считает, что в Латвии можно свободно выражать мнения, отличные от официальной позиции государства о войне России в Украине. Среди латышей с этим согласны большинство. Доверие к кремлевским СМИ упало совсем немного — их считают объективными 14% русских в Латвии, годом ранее — 17%.

Членство в НАТО и реакция на снос памятников

В то же время поддержка членства Латвии в НАТО среди русских увеличилась с 21% до 28%, в то время как в смешанных семьях наблюдается обратная тенденция — падение с 42% до 35%. Также наблюдается небольшое снижение участия Латвии в НАТО среди латышей — с 81% до 79%.

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В смешанных семьях сократилась не только поддержка членства Латвии в НАТО и в ЕС, нои приема украинских беженцев и санкций против России, зато выросли опасения по поводу этнических конфликтов и из-за возрождения фашизма в Латвии. Руководитель Фонда Эберта Рейнхардт Крум допускает, что это может быть психологическим ответом на внутриполитическую реакцию Латвии на войну: "Если вы решили снести памятники, они решили подчеркнуть свою русскость".

Опрос показывает, что 73% русскоязычных и 55% представителей смешанных семей не поддерживают принятое в мае прошлого года решение Сейма о сносе памятника в парке Победы и других памятников советским воинам, а 59% латышей поддерживают это решение. Нейтрально к сносу памятников относятся только 17% русскоязычных, причем молодые чаще — 34%.

Отношение к русскоязычным Латвии

Единственная тема, по которой во всех трех группах существует твердое единодушие, — что отношение латышей к русскоязычному населению Латвии ухудшилось после российского вторжения в Украину. Год назад так думало больше 40%, а сейчас больше 60%.

В апреле 2023 года 37% опрошенных с родным русским языком заявили, что отношение латышей к русскоязычным жителям Латвии "значительно ухудшилось". В апреле 2022 года такого мнения придерживались только 17%. В этом году с мнением, что отношение латышей к русскоязычным "несколько ухудшилось", согласны 26% самих русскоязычных, в прошлом — 25%.

Схожая оценка ситуации наблюдается и в смешанных семьях. 34% латвийцев, которые говорят в семье на обоих языках, в апреле 2023 года заявили, что "отношение значительно ухудшилось", 28% — что "несколько ухудшилось" (в апреле 2022 года показатели, соответственно, 19% и 24%).

Среди респондентов с родным латышским языком тоже стало больше тех, кто считает — латыши стали хуже относиться к местным русскоязычным. В апреле 2023 года мнением, что отношение латышей к русскоязычным значительно ухудшилось — согласны 22% латышей (в апреле 2022 года — 10%). С тем, что "несколько ухудшилось" в апреле 2023 года согласились 40% респондентов с родным латышским языком (год назад — 35%).

По мнению руководителя Фонда Эберта Рейнхардта Крума, русские в Латвии за последний год столкнулись с тремя большими проблемами — война в Украине, реакция на нее Латвии, а также политическое отдаление России от Европы. Он признает, что со всем этим сложно справиться, но данные показывают, что русскоязычные либо не хотят этим заниматься, либо все еще ощущают сильную связь с Россией. В результате этнический разрыв мнений в Латвии не уменьшается.

"У нас нет никаких рекомендаций, что делать. Однако такая ситуация является вызовом для безопасности Латвии, а, следовательно, и для безопасности Европы и НАТО, поэтому мы хотели бы это отметить", — заявил Крум.