Волонтер: с субботы более 100 машин отвезли гумпомощь в Украину

С субботы, 26 февраля, более 100 микроавтобусов, грузовых микроавтобусов и автомобилей отвезли пожертвованные латвийцами вещи в Украину. Возвращаясь в Латвию, они доставили женщин и детей, которые ищут убежища, сообщил агентству LETA основатель благотворительного движения и один из водителей-добровольцев Оскарс Канепс-Калниньш.

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Он рассказал, что уже в субботу обществу "Твои друзья" (Tavi draugi) вместе с пограничниками на польско-украинской границе и украинской благотворительной организацией удалось создать "зеленый" коридор в районе города Рава-Русская на западе Украины, в Львовской области, недалеко от пограничного пункта.

"Мы целенаправленно искали пути доставить все именно на сторону Украины, а не оставить в Польше, где уже сформировались запасы гумпомощи и ее в основном уже там не принимали. Мы въехали на погранпереход, оттуда — на сторону территории Украины, где нас ждали украинские пограничники и волонтеры, перегрузили перевезенные товары в их транспорт", — пояснил Канепс-Калниньш.

Он указал, что посылки делятся на две части — одна сортируется на украинском складе, вторая немедленно отправляется во Львов. В настоящее время волонтеры получили информацию о том, что медикаменты доставлены в больницы и центры ухода, а добровольцы на месте в своих координационных центрах, потому что поток людей невообразим, рассказал Канепс-Калниньш.

Некоторые посылки, содержащие, например, топливо и экипировку, попадают и на линию фронта в Киев, где их дальше координирует украинский военный транспорт.

Канепс-Калниньш признал, что сначала было непросто убедить людей на пограничном пункте в том, что помощь могут оказать волонтеры из Латвии, но спустя почти 12 часов это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с пограничниками.

"После наших переговоров и договоренности они сразу же связались с благотворительной организацией во Львове, благодаря которой, нам доступна документация. С ее помощью мы можем на польской стороне доказать, что везем гумпомощь. Таким образом, без всякой бюрократии из Польши можем быстро завезти в Украину все, что пожертвовали латвийцы", — рассказал доброволец.

Общество "Твои друзья" приглашает жертвовать готовые продукты, предметы первой помощи — марлю, пластыри, бинты, маски, дезинфицирующие средства для рук, влажные салфетки, перчатки, шприцы — предметы гигиены, корм для животных, одеяла, спальные мешки и топливные канистры с топливом или без него.

В целях экономии времени на сортировку товаров, рекомендуется упаковывать вещи только в коробки или группировать их по категориям, а пожертвования предлагается доставлять по ул. Вентспилс 50 в Риге.