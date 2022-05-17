Волонтеры призывают правительство срочно принять решения для дальнейшей поддержки беженцев

Движение "Хочу помочь беженцам!" и другие неправительственные организации, обеспечивающие помощь беженцам из Украины в Латвии, призывают правительство срочно принять решения для обеспечения дальнейшей поддержки этих людей.

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Неправительственные организации подчеркивают: решения о том, каким образом будет организована работа по истечении 90-дневного срока получения услуг, нужно принять срочно, так как уже завтра - 83-й день войны. Этих решений ждут все - не только простые жители, но также предприниматели, самоуправления и неправительственный сектор, которые должны понимать, как планировать свою дальнейшую работу.

Больше всего волонтеров волнуют вопросы продовольствия и жилья. "В принятых 12 мая поправках к закону о поддержке украинских беженцев сказано, что "государство обеспечивает жителей Украины жильем (до 90 дней) и продовольствием (до 30 дней). Однако в поправках не предусмотрено, что будет в том случае, если житель Украины в течение 30 дней не сможет получить социальную помощь, тем самым оставшись без средств, на которые можно было бы купить продукты. Хотим обратить внимание на то, что уже сейчас благотворительные организации получают много запросов с просьбой помочь с едой. Например, "Армия спасения" в Риге еженедельно выдает продовольствие 600 семьям, а организация "Накормленной Латвии" до сих пор оказала поддержку более 2000 беженцам из Украины. Общество "Твои друзья" ежедневно оказывает гуманитарную помощь (в том числе выдает продуктов) примерно 150 семьям", - говорится в письме, направленном премьер-министру.

В свою очередь срок годности кризисной справки, которую выдают украинцам, составляет три месяца и выдают ее всего раз в год. Это значит, что большинство людей по истечении этого срока снова обратятся в социальные службы, что приведет к большой нагрузке и угрозе того, что люди могут оказаться без еды, беспокоятся волонтеры.

Также волонтеры призывают разрешить продолжать получать помощь с жильем определенным социальным группам (например, инвалидам, пенсионерам, беременным женщинам).

"Учитывая, что министр внутренних дел подала в отставку и нового министра, который бы отвечал за прием украинских беженцев и оказание поддержки нет, призываем продлить 90-ти дневный план, по крайней мере, еще на месяц", - говорится в письме, направленном премьер-министру. - Латвия одна из тех стран, которая проявила большую солидарность с Украиной и ее жителями. Мы доказали, что в этом случае мы - не маленькая страна, а большое, сильное государство, в котором люди готовы поддерживать свободу, демократию и европейские ценности. Это небывалая ситуация, где мы работали все вместе - госуправление, самоуправления, предприниматели, неправительственный сектор. Поэтому призываем правительство срочно принять решения, чтобы Латвия смогла продолжать оказывать осмысленную и координированную поддержку жителям Украины".