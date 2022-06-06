Волонтеры просят о помощи: выезжающим через Россию беженцам нужно оплачивать ночлег

Все больше украинских беженцев, попавших из зоны военных действий в Россию, ищут возможность уехать оттуда — в Европу или обратно в Украину. Они едут через Эстонию и Латвию. В Латвии транзитные беженцы задерживаются буквально на пару дней — но в это время им нужно где-то ночевать. Волонтеры организации Rubikus, помогающие беженцам попасть в Европу, просят помочь с оплатой хостела.

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"6500 евро — это возможность нормально поспать, принять душ, поесть и передохнуть перед дорогой неизвестно куда для 50 человек каждые два дня на две недели", — объясняет волонтер Екатерина Третьякова.

Сейчас хостелы оплачены до 18 июня. "Мы выбрали в Риге самый дешевый хостел, который был на букинге — это хостел Rix Backpackers. Для наших беженцев зарезервировано 45 мест: две комнаты по 10 мест, две по восемь и несколько по шесть, с двухэтажными кроватями. В одних комнатах живут только женщины с детьми, в других — мужчины с мальчиками постарше. Владельцев животных стараемся поселить в одной комнате. Условия там довольно спартанские, поэтому с семьи с маленькими детьми мы селим в Central hostel. Кого-то расселяем по квартирам или докупаем еще места в других хостелах", — рассказала порталу Delfi Светлана Водолазская, координатор волонтеров.

Реквизиты для помощи указаны в посте Екатерины, а еще можно написать ей лично, попросить счет от хостела и оплатить его.

PayPal: paypal@rubikus.de

Банковские реквизиты:

Recipient name: Rubikus e. V.

Recipient IBAN: DE64 2505 0180 0910 1665 36

SWIFT: SPKHDE2HXXX