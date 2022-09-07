"Вообще ничего сделать не сможет". Пабрикс объяснил, почему военная служба не для женщин: его раскритиковали в соцсетях

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP!) оказался в центре скандала в связи с высказываниями о роли женщин в армии. Заявления министра вызвали резкую критику в соцсетях — Пабриксу пришлось выступить с объяснениями.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник правительство Латвии поддержало введение обязательной государственной военной службы. На заседании правительства министр образования и науки Анита Муйжниеце поинтересовалась, почему служба не будет обязательной для женщин. Артис Пабрикс ответил: "Если нам нужно конкурентоспособное подразделение, но мы применим принцип "50% мужчин, 50% женщин и что-то еще", мы превратим его в единицу, которая вообще ничего сделать не сможет".

Гендерной дискриминации нет?



Ответ министра вызвал критику в социальных сетях. Во вторник вечером, уже после заседания правительства, Пабрикс заявил в социальной сети Twitter, что главное — это оперативность и умение выполнять нормативы, а не строгая гендерная пропорциональность.



Visa pamatā ir efektivitāte un spēja izpildīt normatīvus, nevis stingra dzimuma proporcionalitāte. Latvijā konsekventi pieaug sieviešu skaits militārajā jomā, turpināsim arī radīt labvēlīgu vidi, lai šis skaitlis augtu. — Artis Pabriks (@Pabriks) September 6, 2022



"В Латвии постоянно увеличивается количество женщин в военной сфере, и мы продолжим создавать благоприятные условия для роста этого числа", — подчеркнул он.

В свою очередь Мария Голубева, член партии министра Пабрикса, напомнила, что в мире есть довольно много стран, где в армии служат и женщины — к тому же есть такая сфера как кибербезопасность и другие подразделения. Она отметила, что на данный момент поддерживает принятый документ, но в целом считает, что членам одной партии не обязательно иметь единое мнение по каждому политическому вопросу.

Позже в НВС объяснили, что в подразделениях специального назначения (SUV) нет гендерной дискриминации и все люди имеют равные возможности. Чтобы стать кандидатом в бойцы, нужно пройти психологическую оценку и пять физических тестов.

Тесты, которые должны пройти все бойцы



Тесты включают в себя отжимание от пола 60 раз за две минуты, упражнение на пресс 60 раз за две минуты, подтягивание на перекладине 12 раз за один подход, заплыв на 1500 метров за 50 минут, а также десятикилометровый кросс за 50 минут. Но это минимальные требования — чем лучше результаты, тем больше шансов попасть на следующий этап — базовый курс подготовки бойцов.

В истории SUV были женщины, которые проходили упомянутые пять испытаний. Однако, в момента восстановления независимости ни одной женщине впоследствии не удалось пройти курс базовой боевой подготовки, который включает в себя множество серьезных физических и интеллектуальных упражнений каждый день в течение нескольких месяцев.

Женщины в НВС сейчас



Учитывая высокие физические требования и критерии, сейчас женщины в боевых частях в основном выполняют административные функции, например, работают в сфере снабжения и охраны, где физические требования не столь высоки. Физические тесты для поступления в другие подразделения НВС для женщин мягче, чем для мужчин.

Сейчас в НВС 16% от общего числа солдат — женщины. Среди них есть саперы, водители самоходных гаубиц, командиры минометных расчетов. Также есть инструктор по парашютному спорту, командир корабля и пулеметчик.

"Согласно принципу гендерного равенства, женщины могут занимать любую должность в НВС, если соответствуют критериям, установленным для этой должности, и могут профессионально выполнять свои обязанности по конкретной специальности", — заявили в НВС.