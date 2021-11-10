Вооруженные силы на 18 ноября готовят для жителей Латвии "приветствие-сюрприз"

Из-за пандемии коронавируса в 103-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики военного парада на набережной 11 ноября, как и в прошлом году, не будет, однако в этот день Национальные вооруженные силы (НВС) готовят "приветствие-сюрприз" для жителей Латвии, сообщили агентству LЕТА в Министерстве обороны.

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Для того, чтобы не способствовать скоплению людей, НВС не раскрывают детали сюрприза, но в 13:00 все желающие смогут увидеть его в прямом эфире Латвийского телевидения (LTV).

В День Лачплесиса, 11 ноября, LTV будет транслировать богослужение из Домского собора, а в 9:00 по призыву Минобороны в церквях по всей Латвии раздастся колокольный звон в честь победы латвийских солдат в решающих боях.

В 18:00 предусмотрена прямая трансляция церемонии возложения цветов на Братском кладбище, чтобы почтить память павших воинов.