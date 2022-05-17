Вооруженным силам будет выделено 56,7 млн ​​евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Во вторник правительство решило выделить Национальным вооруженным силам финансирование из средств на непредвиденные расходы до 56 754 761 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Эти средства предназначены для разовых инвестиций в реализацию мер по развитию потенциала национальной обороны и укреплению внутренней безопасности в связи с широкомасштабной военной агрессией России против Украины и ростом геополитических рисков.

Министерство обороны подготовит и подаст Министерству финансов запрос о выделении указанного финансирования из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи в соответствии с фактически необходимой суммой.

В настоящее время из общедоступных документов неясно, для каких целей армии нужны эти средства. В установленном нормативными актами порядке министерство подготовит отдельные проекты распоряжений правительства о выделении средств, включая подробные пояснения и расчеты.

Финансирование разовых инвестиций будет освоено к концу 2022 года.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Будь #смарт-магазином – элементы безопасности
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Будь #смарт-покупателем – формируй свою онлайн корзину покупок ответственно