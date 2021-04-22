Вопреки решению правления, фракция KPV LV поддержала Витенбергса на посту министра

Половина депутатов парламентской фракции KPV LV поддержала Яниса Витенбергса на посту министра экономики, сообщил агентству LETA зампредседетеля фракции Айварс Гейданс. Ранее правление партии решило отозвать Витенбергса с поста министра.

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Гейданс сообщил, что решение приняло большинство присутствующих на заседании фракции депутатов, а значит, это решение распространяется на всю фракцию. По словам депутата, сейчас внешние обстоятельства крайне непредсказуемы, поэтому внутренний политический дележ недопустим.

В свою очередь, Витенбергс поблагодарил коллег и пообещал и впредь защищать установленные партией государственные интересы.

Глава МВ Сандис Гиргенс указал, что присоединение к другой политической силе - это решение Витенбергса. Гиргенс его оценил как хорошего коллегу, сотрудничество между министерствами было хорошим и он надеется, что оно таким же и останется.

Как уже сообщалось, министр экономики Витенбергс 21 апреля заявил, что присоединится к партии Национальное объединение. В ответ на это правление KPV LV решило отозвать его с должности министра.