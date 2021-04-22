Вопреки решению правления, фракция KPV LV поддержала Витенбергса на посту министра
Foto: DELFI

Половина депутатов парламентской фракции KPV LV поддержала Яниса Витенбергса на посту министра экономики, сообщил агентству LETA зампредседетеля фракции Айварс Гейданс. Ранее правление партии решило отозвать Витенбергса с поста министра.

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Гейданс сообщил, что решение приняло большинство присутствующих на заседании фракции депутатов, а значит, это решение распространяется на всю фракцию. По словам депутата, сейчас внешние обстоятельства крайне непредсказуемы, поэтому внутренний политический дележ недопустим.

В свою очередь, Витенбергс поблагодарил коллег и пообещал и впредь защищать установленные партией государственные интересы.

Глава МВ Сандис Гиргенс указал, что присоединение к другой политической силе - это решение Витенбергса. Гиргенс его оценил как хорошего коллегу, сотрудничество между министерствами было хорошим и он надеется, что оно таким же и останется.

Как уже сообщалось, министр экономики Витенбергс 21 апреля заявил, что присоединится к партии Национальное объединение. В ответ на это правление KPV LV решило отозвать его с должности министра.

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KPV LV Национальное объединение Янис Витенбергс
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