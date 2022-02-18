Вопреки возражениям жителей: в Елгаве ведется подготовка к строительству крематория

Предприятие Krematoriju apvienība продолжает развивать идею строительства крематория в Елгаве, на улице Залитес 2, сообщили агентству LETA в Елгавской думе.

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На этой неделе компания получила разрешение на вырубку деревьев в этом районе.

Несмотря на то, что следствие по этому делу продолжается, предприятию разрешено начать строительство в соответствии с положениями нормативных актов, которые регулируют строительство.

Как указали в местном самоуправлении, в феврале прошлого года в порядке аукциона Krematoriju apvienība приобрело права на строительство крематория на упомянутой территории — в него бы вошли траурный дом, колумбарий и необходимые для их функционирования инженерные сооружения.

Земельный участок на улице Залитес 2 не застроен и имеет площадь 15 000 квадратных метров. Согласно территориальному плану Елгавы на 2009-2021 годы, земельный участок находится на территории природы и зелени, и его основное назначение — кладбища, а также здания и инфраструктура, необходимые для их функционирования.

Целями использования части земельного участка являются кладбищенские территории, а также связанные с ними церемониальные здания и строительство крематориев. Это означает, что уже более 10 лет этот район был предназначен для развития кладбищенских услуг.

После того, как муниципалитет утвердил план строительства, группа жителей обратилась в суд. Пока суд еще не рассматривал дело, но группа жильцов уже обратилась в суд с ходатайством по этому делу о дополнительном урегулировании — не допустить начала строительных работ компанией до рассмотрения дела по существу.

В начале февраля Административный районный суд отклонил иск этой группы жителей, подчеркнув, что продолжение строительства не может нанести непоправимый ущерб окружающей среде или значительный ущерб общественным интересам. Таким образом, суд разрешил компании приступить к строительству крематория, несмотря на то, что дело до сих пор находится на рассмотрении.

Krematoriju apvienība берет на себя риск начала строительных работ, так как в случае неблагоприятного судебного решения компания должна будет возместить все убытки.

На территории кладбища на улице Залитес 2 планируется создать основные объекты, необходимые для современного функционирования кладбища. Предусмотрено строительство прощального зала и крематория, а также колокольни и колумбария, сообщил ранее агентству LETA владелец предприятия Эдгарс Тимпа.

Он подчеркнул, что проектируемые объекты будут иметь современный архитектурный строй и элегантную отделку фасадов.

"Качественно разовьют решение ритуальной службы в регионе. Объекты будут иметь удобный доступ, будут обеспечены автостоянками. Таким образом, неиспользуемый участок земли станет рациональной и хорошо функционирующей частью Комплекса лесных кладбищ Елгавы", — пояснил Тимпа.

Поскольку строительство и размещение крематория в Латвии разрешено только на участке земли, предназначенном для постройки кладбища, решение о строительстве крематория было принято в пользу Елгавы, поскольку в городе была подходящая для этих целей территория. В целом, проект крематория будет реализован на основании договора о праве на строительство как можно скорее, чтобы иметь возможность предлагать услуги кремации жителям Земгале, окрестностей Риги и остальной части страны.

Согласно информации, предоставленной Елгавским самоуправлением, ежегодная плата за право застройки составляет 6050 евро, включая налог на добавленную стоимость. Площадь земельного участка составляет 15 000 квадратных метров, и муниципалитет провел письменный аукцион на предоставление прав на строительство крематория-траурного дома, колумбария и инженерных сооружений, необходимых для их функционирования.

В работе крематория будут использованы печь для кремации, установки для измельчения золы и другое оборудование, необходимое для кремации. В начале планируется проводить около 2500-3000 кремаций в год, со временем это количество будет увеличиваться.